Caen 5 del CJNG con droga oculta en comida chatarra en Ixtapaluca

GENERANDO AUDIO...

Presuntos integrantes del CJNG tenían droga oculta en bolsas de frituras. Foto:SSEM

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a cuatro hombres y una mujer, presuntos integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que durante un operativo realizado en el municipio de Ixtapaluca y les confiscaron drogas que estaban ocultas en comida chatarra.

De acuerdo con el comunicado oficial, la detención ocurrió durante recorridos del Mando Unificado Zona Oriente, cuando policías estatales, en coordinación con autoridades locales, detectaron a cinco personas que viajaban en una camioneta de alta gama y tres motocicletas en calles de la colonia Geovillas Ayotla.

Intentaron huir al notar la presencia policial

Según la autoridad, al percatarse de la presencia policial los sospechosos intentaron subir rápidamente a los vehículos y huir del lugar, por lo que los elementos de seguridad les dieron alcance para realizar una revisión preventiva.

Durante la inspección a las personas y a las unidades, los agentes localizaron más de 140 bolsas de plástico de distintos tamaños y colores, algunas simulando envolturas de frituras o comida chatarra.

En su interior se encontraron dosis de aparente marihuana, cocaína, metanfetamina (tachas) y cristal, además de dos básculas grameras presuntamente utilizadas para la distribución de narcóticos.

Presuntos integrantes de una célula del CJNG. Foto: SSEM

Detenidos y vehículos asegurados

En el lugar fueron detenidos:

Dilan “N” , de 29 años

, de 29 años Óscar “N” , de 30 años

, de 30 años Abraham “N” , de 27 años

, de 27 años Edgar “N” , de 30 años

, de 30 años Janeth “N”, de 29 años

Junto con los detenidos, las autoridades aseguraron una camioneta de color gris de alta gama y tres motocicletas: una roja, otra roja con franjas azules y una más de color amarillo.

Presuntos integrantes del CJNG podrían estar relacionados con homicidio

De acuerdo con las primeras indagatorias, las autoridades consideran probable que los detenidos, presuntos integrantes del CJNG estén relacionados con un homicidio ocurrido en Ixtapaluca el pasado 15 de febrero, por lo que las investigaciones continuarán.

Tras la lectura de sus derechos, los cinco fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad recordó que los números 089 de denuncia anónima y 911 para emergencias se encuentran disponibles las 24 horas para reportar actividades sospechosas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.