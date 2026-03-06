Transportistas de Amotac alistan paro nacional

GENERANDO AUDIO...

Integrantes de Amotac indicaron que el paro nacional sigue en pie. Foto:Cuartoscuro

Transportistas afiliados a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac) confirmaron que sí preparan un paro nacional, aunque hasta el momento no existe una fecha definida para su realización.

La aclaración surge luego de que en redes sociales comenzara a circular información sobre supuestos bloqueos y movilizaciones programadas, lo que generó dudas entre transportistas y usuarios de carreteras.

Amotac pide no difundir fechas falsas

A través de sus redes sociales, la representación de la organización en el Estado de México (Edomex) indicó que el movimiento continúa en análisis, por lo que no hay un día establecido para llevar a cabo la protesta.

En una publicación difundida por Amotac México, la agrupación señaló:

“Amotac no ha definido ninguna fecha para realizar manifestación nacional. Les invitamos a seguir nuestras cuentas oficiales para mayor seguridad y evitar confusiones”.

La organización también reiteró que la movilización sí está contemplada, pero que los detalles se informarán únicamente por los canales oficiales.

Transportistas buscan diálogo con autoridades

De acuerdo con la agrupación, la intención principal es establecer diálogo con autoridades, particularmente con el gobierno del Edomex.

Sin embargo, señalaron que hasta ahora no han recibido respuesta a las solicitudes formales enviadas mediante oficios.

“Amotac reitera que buscamos el diálogo, pero el gobierno del Edomex no ha aceptado buscar el diálogo mediante oficios emitidos”, señalaron en su mensaje.

Movilización nacional de transportistas de la Amotac sigue en preparación

La organización adelantó que la manifestación nacional sí se realizará, aunque el anuncio oficial sobre la fecha será comunicado posteriormente.

Mientras tanto, pidieron a transportistas y ciudadanía evitar difundir información no confirmada que pueda generar confusión sobre bloqueos o cierres carreteros.

