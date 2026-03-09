Mujer denuncia en video asalto en Toluca, en que 4 hombres se metieron a su casa y la agredieron

GENERANDO AUDIO...

En Toluca, Estado de México, una mujer denunció a través de Instagram el violento asalto que sufrió dentro de su propio domicilio. El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad y fue difundido por la víctima, quien pidió ayuda para que las autoridades atrapen a los culpables.

A través de un video, la mujer compartió imágenes y relató los momentos de terror que vivió durante el asalto; así mismo pidió ayuda a la comunidad para identificar a los responsables.

¿Cómo ocurrió el violento asalto dentro de la casa en Toluca?

Según relató la víctima, identificada como Evelyn, el ataque ocurrió la mañana del 6 de marzo, alrededor de las 08:40 horas, cuando regresaba a su domicilio después de llevar a su hijo a la escuela. Al momento en que se disponía a cerrar el portón de su vivienda, un hombre aprovechó para ingresar detrás de ella.

Agregó que el sujeto actuó con violencia desde el primer momento, quitándole el control del portón y agrediéndola físicamente. En medio del forcejeo, en el que la agarró del cuello y la aventó al suelo, el agresor abrió nuevamente la puerta de la casa para permitir la entrada de otros tres individuos.

Una vez en la cochera, los hombres recorrieron la casa mientras mantenían sometida a la mujer, amenazándola con matar a su hijo, de quien conocían el nombre y la escuela a la que iba, si no dejaba de gritar y cooperaba con el asalto.

El momento quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, las cuales captaron parte de lo ocurrido y el rostro de algunos de los responsables del asalto, imágenes que compartió a través de sus redes sociales con la intención de que las personas pudieran reconocer a los agresores y aportar información que ayude a su identificación.

