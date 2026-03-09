Camión de basura se queda sin frenos y cae por pendiente en Naucalpan; hay una mujer muerta

GENERANDO AUDIO...

Camión recolector de basura cayó por pendiente en Naucalpan. Foto: Fernando Cruz

Un camión recolector de basura se accidentó la mañana de este lunes en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México (Edomex), dejando una mujer muerta y un hombre lesionado, además de daños en varias viviendas.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas cuando la pesada unidad circulaba por Avenida 20 de Noviembre y Calvario, en la colonia San Mateo.

Camión habría perdido los frenos en una pendiente

De acuerdo con los primeros reportes, el camión tipo recolector de basura presuntamente se quedó sin frenos mientras descendía por una pendiente en la zona.

Ante la falta de control, la unidad terminó cayendo por una zona de escalinatas, impactando el área y provocando daños en, al menos, tres viviendas cercanas.

Vecinos del lugar señalaron que escucharon un fuerte estruendo cuando el vehículo se precipitó por la pendiente.

Mujer muere tras ser atropellada en las escalinatas

Durante el accidente, una mujer que subía por las escalinatas fue alcanzada por el camión, resultando gravemente lesionada.

Paramédicos acudieron al lugar y la trasladaron a un hospital; sin embargo, se informó que falleció al llegar al nosocomio debido a la gravedad de las lesiones.

El conductor del camión también resultó herido y recibió atención médica.

Autoridades evalúan daños en viviendas

La zona fue acordonada por autoridades mientras se realizan las diligencias correspondientes y se espera la llegada de grúas de alto tonelaje para retirar la unidad accidentada.

Elementos de Protección Civil del Edomex realizan una evaluación estructural de las viviendas afectadas para determinar si presentan daños que representen riesgo para los habitantes.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente.

