Explosión derrumba vivienda en Coacalco y deja daños en autos

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Explosión derrumba vivienda en Coacalco este viernes. Foto: Felipe Cruz

Una explosión por presunta acumulación de gas provocó el derrumbe de una vivienda en Coacalco, en el Estado de México (Edomex), durante la mañana de este viernes 20 de marzo, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Monterrey, en la colonia Magdalena Huizachitla, donde se registró una fuerte detonación que se escuchó en varias cuadras.

Vecinos señalaron que el estallido cimbró varias viviendas cercanas y provocó el colapso total del inmueble donde ocurrió la explosión.

Explosión en Coacalco hoy: vivienda se derrumba por acumulación de gas

Autoridades locales informaron que la explosión fue provocada presuntamente por acumulación de gas dentro de la vivienda, lo que generó el derrumbe inmediato de la estructura.

Además del inmueble colapsado, el estallido dejó daños en varios vehículos estacionados en la zona, así como afectaciones en viviendas cercanas debido a la onda expansiva.

Tras el incidente, servicios de emergencia se trasladaron al lugar para realizar labores de revisión y acordonar el área, mientras continúan las inspecciones para determinar el origen exacto de la explosión.

Servicios de emergencia atienden explosión en Coacalco

Elementos de seguridad y personal de emergencia arribaron a la zona para atender el incidente y verificar si había personas lesionadas tras el derrumbe de la vivienda. No se han reportado lesionados hasta ahora.

La explosión ocurrió en una zona habitacional, por lo que las autoridades pidieron a la población evitar acercarse al lugar mientras continúan los trabajos de atención y retiro de escombros.

Hasta el momento, autoridades continúan en el sitio para evaluar los daños provocados por la explosión y descartar riesgos en viviendas cercanas.

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