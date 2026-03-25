Fallece adolescente al ser atropellado por tren en Tlalnepantla; caminaba sobre las vías con los audífonos puestos

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Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Un joven de 16 años murió este martes al ser atropellado por un ferrocarril en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven escuchaba música con audífonos y caminaba por las vías del tren, en su regreso del trabajo, cuando fue embestido por la maquinaria, falleciendo de manera instantánea.

Paramédicos acudieron al sitio ubicado en Avenida Ferrocarrilera, en la colonia La Laguna, Tlalnepantla, e intentaron auxiliarlo, pero nada pudieron hacer. La zona quedó acordonada.

La madre del menor fue atendida en el lugar por crisis nerviosa.

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