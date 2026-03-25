Roban armamento de las instalaciones regionales de Barrientos en Tlalnepantla de Baz; hay detenidos

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Se logró la recuperación del armamento FOTO: Getty

La tarde de este martes se dio a conocer el robo de armamento en las instalaciones regionales de Barrientos, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió dentro de la sede de la Fiscalía y estaría relacionado con personal vinculado a la dependencia.

Según la información disponible, una trabajadora honoraria, en complicidad con dos de sus hermanos que laboran en la Fiscalía, habría sustraído armas cortas y un arma larga de las instalaciones. Tras detectar lo ocurrido, personal de la dependencia inició las primeras indagatorias para ubicar a los presuntos responsables.

Robo de armamento en Fiscalía de Barrientos

Como parte de las acciones iniciales, fueron detenidos dos de los tres involucrados y también se logró la recuperación del armamento, de acuerdo con los reportes. Hasta el momento, la Fiscalía mexiquense informó que emitirá un comunicado para dar a conocer de manera oficial lo sucedido en Barrientos, Tlalnepantla de Baz.

Con la información disponible hasta ahora, el caso sigue en desarrollo y se espera que la autoridad amplíe los detalles sobre el robo de armamento, la identidad de los detenidos y las condiciones en que fueron sustraídas las armas.

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