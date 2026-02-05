FGJEM abrió 110 carpetas por supuestas extorsiones de sus agentes; ya hay avances en las investigaciones

GENERANDO AUDIO...

Foto: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la apertura de 110 expedientes a partir de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación sobre presuntos actos de extorsión por parte de sus agentes.

Agregó que 67 de estas indagatorias fueron de oficio y las restantes 43, a través de denuncias.

¿Qué dijo la FGJEM sobre sus agentes acusados de extorsión?

En un comunicado, este miércoles la FGJEM acotó que, en un análisis inicial se identificaron señalamientos contra 39 servidores públicos y ocho personas ajenas a la Fiscalía, de las cuales cinco no han sido plenamente identificadas.

Con los datos recabados, se estableció la probable participación de ocho policías de investigación, por lo que se ejercitó acción penal en su contra: dos por extorsión y seis por usurpación de funciones públicas, en espera de audiencia de formulación de imputación.

También se inició procedimiento administrativo contra todos los elementos, resultando dos dados de baja. Respecto de otros 20 servidores públicos, continúan las investigaciones y se abrieron procesos ante instancias internas de control. En 11 casos se determinó que no hay relación con conductas delictivas.

Asimismo, se ejercitó acción penal contra tres particulares por secuestro con fines de extorsión. En acciones operativas vinculadas con estas indagatorias, se reportó la detención en flagrancia de diversas personas a quienes se aseguraron prendas e insignias apócrifas utilizadas para ostentarse como policías.

El Ministerio Público contactó a 41 presuntas víctimas para ampliar sus denuncias; tres acudieron a rendir entrevista, lo que permitió judicializar casos. Con base en el artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se determinó el archivo temporal de 43 expedientes relacionados con publicaciones consideradas imprecisas o contradictorias, en tanto se obtienen mayores datos de prueba. También se informó que uno de los señalados en denuncias por hechos de 2025 corresponde a un elemento fallecido en 2020.

Además, las indagatorias refieren 34 vehículos: 12 ajenos a la institución y 22 oficiales. Dos unidades oficiales fueron puestas a disposición del Ministerio Público; nueve no se vinculan con delitos y en 11 casos no se ha establecido su uso en los hechos investigados. Por instrucción del fiscal general, se resguardaron las unidades institucionales con características similares a las denunciadas. Además, se emitió una circular sobre el uso obligatorio de uniformes, gafete y troquel por parte del personal.

La Fiscalía señaló que las personas detenidas deben considerarse inocentes hasta que exista sentencia condenatoria e invitó a la ciudadanía a denunciar posibles delitos a través de los canales institucionales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.