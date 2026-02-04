Naucalpan intervendrá Cuatro Caminos antes del Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Naucalpan intervendrá Cuatro Caminos antes del Mundial. Foto: Cuartoscuro

Naucalpan anunció que intervendrá las inmediaciones de Cuatro Caminos antes del Mundial de Futbol 2026, con una inversión inicial de 40 millones de pesos.

El proyecto contempla la rehabilitación integral de la avenida Ingenieros Militares, una de las vialidades más transitadas que conecta al Estado de México con la CDMX, actualmente afectada por ambulantaje y transporte público irregular.

El alcalde informó que los trabajos arrancarán en febrero de 2026 y estarán a cargo de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La obra abarcará un tramo de dos kilómetros, desde el Metro Cuatro Caminos hasta Periférico Norte, y tendrá una duración estimada de tres meses, con el objetivo de concluir antes del arranque del Mundial.

Naucalpan intervendrá Cuatro Caminos con apoyo de Sedena

El proyecto busca mejorar la movilidad y seguridad de peatones y usuarios del transporte público en una de las zonas con mayor afluencia del Valle de México. De acuerdo con autoridades municipales, actualmente banquetas y cruces peatonales están bloqueados por puestos ambulantes y bases de combis, lo que dificulta el tránsito y eleva los riesgos para quienes caminan por la zona.

La intervención contempla la rehabilitación de la avenida Ingenieros Militares con concreto hidráulico, así como la ampliación de banquetas para garantizar un paso seguro.

Reordenamiento del ambulantaje y transporte público

Uno de los ejes centrales del proyecto es el reordenamiento del comercio en vía pública. El alcalde aclaró que no se busca eliminar el ambulantaje, sino regularlo, mediante la instalación de puestos homologados y la revisión de permisos.

También se realizará un censo de las bases de transporte público, principalmente de combis, que actualmente operan fuera del CETRAM Cuatro Caminos.

Intervendrán siete cruces peatonales

Por su parte, la Dirección General de Desarrollo Urbano informó que se intervendrán siete cruces peatonales en las inmediaciones del Metro Cuatro Caminos, los cuales colindan con la alcaldía Miguel Hidalgo, considerada una de las principales entradas al Edomex.

Los trabajos incluirán el bajo puente de Ingenieros Militares y Río San Joaquín, la creación de un camellón con áreas verdes y mejoras de accesibilidad universal, para atender a personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes.

La inversión inicial será con recursos propios del municipio, aunque se espera la participación del Gobierno del Estado de México, la CDMX y la iniciativa privada, principalmente de complejos comerciales de la zona.

