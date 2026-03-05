Fiscalía halla explosivos y equipos tácticos de la Marina y el Ejército en vivienda de Ecatepec

GENERANDO AUDIO...

Foto: FGJEM

Durante un cateo en un inmueble de la colonia Santa maría Chiconautla, Ecatepec, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) halló uniformes del Ejército Mexicano y la Marina, así como al menos 50 chalecos de fabricación artesanal, equipo de protección y armamento.

Dicha acción operativa se realiza el cumplimiento de un mandato judicial, luego de trabajos de investigación, que apuntaban que en este inmueble ubicado en avenida Adolfo Ruiz Cortines elaboraban equipos policíacos. Al momento se mantiene un perímetro asegurado y se impide el acceso y salida de los vecinos.

Mientras que, además de los chalecos, autoridades hallaron placas y paneles balísticos artesanales, cartuchos útiles y percutidos, un lanzallamas, una granada de gas lacrimógeno, una granada de fragmentación y pirotecnia, además de una manta supresora usada por personal antiexplosivos de fuerzas armadas para contener alguna detonación, y un altar de la Santa Muerte.

Unidades del equipo antibombas de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y equipos binomios. Realizan la inspección del inmueble para embalar y asegurar los artefactos explosivos. La Fiscalía mexiquense informó que las acciones operativas continuarán.

Como resultado, la FGJEM detuvo a una mujer y un hombre, quienes vestían ropa táctica y portaban diversas dosis de estupefacientes, por lo que fueron presentados por los delitos de uso indebido de uniformes, insignias, distintivos o condecoraciones y delitos contra la salud.

Rafael Daniel “N”, de 41 años, portaba una chamarra negra con logotipos de la FGJEM en la espalda, y escudo de la PDI, además de siete bolsas tipo ziploc con sustancia granulada con características propias del cristal; mientras que Jenifer Evelyn “N”, de 20 años, vestía una playera gris con estampado de FGJEM y escudo de PDI, y tenía seis bolsas transparentes con hierba verde seca, con características de la marihuana.

