Controlan incendio en bodega de Ecatepec; 130 personas fueron desalojadas

La noche de este viernes, se registró un incendio en una bodega de solventes y químicos en San Francisco Xalostoc, en Ecatepec, Estado de México, el cual fue controlado alrededor de las 23 horas.

Tras el siniestro, personal de Bomberos y de Protección Civil fueron desplegados al lugar para sofocar el fuego. Bomberos del municipio de Ecatepec, Coacalco, Nezahualcóyotl y la Ciudad de México trabajaron en conjunto para sofocar las llamas.

De acuerdo con los primeros reportes, se escuchó una fuerte explosión y posteriormente inició un incendio que abarcó los 600 m² de la bodega. En seguida, se desalojaron por precaución a 130 personas.

Por su parte, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, invitó a la población a no acercarse a la zona y a seguir indicaciones de las autoridades.

Incendio alcanza varios metros de altura

A través de redes sociales, las imágenes del fuerte incendio comenzaron a circular, en las que se ve la intensidad del mismo, mientras vecinos esperaron en la calle las indicaciones del personal de seguridad.

Asimismo, se observó al personal de bomberos trabajar para apagar las llamas en esta bodega de solventes.

Incendio se alcanza a ver incluso en Ciudad de México

De acuerdo con reportes, el incendio se percibió en diferentes municipios del Estado de México y también fue perceptible en la Ciudad de México. No se reportaron personas heridas.

