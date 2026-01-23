Tigre rescatado de un domicilio en Cuautitlán Izcalli será trasladado a Puebla

GENERANDO AUDIO...

Tigre es rescatado en Cuautitlán; será trasladado a Puebla. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, anunció a través de su cuenta oficial de Instagram el exitoso rescate de un tigre en la colonia Hacienda del Parque. El operativo comenzó tras localizar al ejemplar dentro de un domicilio particular de la zona. Asimismo, para garantizar la seguridad de los vecinos y el bienestar del felino, policías municipales y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) resguardaron el perímetro de la colonia mientras realizaban las maniobras de extracción.

Según informaron las autoridades locales, un médico veterinario valoró el estado de salud del animal en el sitio. Tras confirmar que el tigre presentaba condiciones estables, el personal especializado lo aseguró y trasladó a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) perteneciente a la Semarnat.

En los próximos días, las autoridades federales reubicarán al felino en el estado de Puebla. Tras llegar a este nuevo destino, expertos en fauna silvestre mantendrán una estrecha observación veterinaria para monitorear su evolución.

El objetivo principal de este traslado consiste en garantizar la conservación de la especie y facilitar su adaptación a un nuevo hábitat que cumpla con todos los requerimientos legales y biológicos necesarios para su desarrollo.