Cierran la México-Pachuca por choque múltiple; hay muertos

Choque múltiple en la México-Pachuca deja muertos. Foto: Raúl Gutiérrez

La autopista México-Pachuca, en el Estado de México (Edomex), permanece cerrada parcialmente debido a un choque múltiple con volcadura, registrado la madrugada de este día, el cual dejó un saldo preliminar de dos personas sin vida.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 15+200, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), donde se vieron involucrados una camioneta de mudanzas y, al menos, dos vehículos particulares, lo que provocó una afectación severa a la circulación en uno de los accesos más transitados hacia la capital del país.

Autopista cerrada y labores de emergencia en la zona

Tras el impacto, una camioneta de mudanzas volcó, ocasionando que muebles y enseres domésticos quedaran esparcidos sobre la carpeta asfáltica, lo que obligó al cierre total de la autopista en ese tramo, mientras se realizan las maniobras de auxilio y retiro de unidades siniestradas.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, así como bomberos y servicios de emergencia, laboran en el lugar para atender el siniestro, realizar el levantamiento de los cuerpos y garantizar la seguridad en la zona.

Autoridades informaron que, debido a la magnitud del percance, la vialidad presenta cierre parcial en dirección a Indios Verdes, mientras continúan las diligencias correspondientes.

Saldo fatal y afectaciones viales

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, dos personas perdieron la vida como consecuencia del choque, sin que hasta el momento se haya revelado su identidad. No se ha precisado si hubo más personas lesionadas.

El impacto entre la camioneta de mudanzas y los vehículos particulares derivó en un aparatoso accidente que colapsó la circulación por varias horas, tras lo que cientos arribaron más tarde de lo esperado al Cetram Indios Verdes.

Autoridades piden evitar la México-Pachuca

Las autoridades federales pidieron a los automovilistas evitar la zona y utilizar vías alternas, ya que los trabajos de emergencia, limpieza del asfalto y retiro de escombros podrían prolongarse.

Hasta el momento, no se ha informado la hora exacta de reapertura de la autopista México-Pachuca, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los reportes oficiales.

