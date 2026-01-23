GENERANDO AUDIO...

Funeral de las víctimas de Eric Antonio “N”. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una juez de control del poder judicial del Estado de México vinculó a proceso a Eric Antonio “N” por el delito de feminicidio en agravio de Teresita de Jesús y Cindy en una vivienda de Cuautitlán.

Vinculan a proceso al feminicida de Cuautitlán

En punto de las 10:30 horas arrancó la continuación de audiencia inicial. Durante el acto jurídico, el juzgador tomó la declaración del único testigo presencial como relevante.

El juez dijo que el agresor tuvo ventaja sobre las mujeres, actuó con alevosía y se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de las mujeres para presuntamente arrebatarles la vida.



Finalmente, dictó auto de vinculación a proceso en su contra y dio un plazo de dos meses para la investigación complementaria, el cual fenece el próximo 19 de abril. Durante la audiencia Eric se reservó su derecho a declarar.

¿Qué pasó con el feminicida de Cuautitlán?

El doble feminicidio en Cuautitlán ocurrió al interior de una vivienda ubicada en San Francisco Cascantitla, donde fueron localizadas sin vida Cindy “N”, de 25 años, y su madre Teresita de Jesús, de 52 años de edad. En el mismo domicilio también fue hallado el cuerpo sin vida de un perro de raza Chihuahua.

De acuerdo con las primeras indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las víctimas habrían fallecido a consecuencia de golpes contundentes en la cabeza, presuntamente provocados con un objeto como un martillo o mazo, aunque las autoridades continúan con los peritajes para robustecer la investigación.

