¡Noche de caos en vía José López Portillo! Bloqueo genera tráfico intenso

Esta noche, la vía José López Portillo, una de las avenidas más transitadas del Estado de México, registra un severo caos vehicular en el perímetro de Tultitlán.

Amigos y familiares de Ricardo León, un hombre que desapareció recientemente, mantienen un bloqueo que genera filas kilométricas de automóviles. Con esta protesta en esta zona del Estado de México, los manifestantes exigen a las autoridades la pronta localización de Ricardo.

Caos en la vía José López Portillo por bloqueo. Foto: Uno TV

Según los manifestantes, policías estatales detuvieron a Ricardo León el lunes pasado y le fabricaron un delito para ingresarlo al reclusorio. Tras obtener su libertad, los agentes lo capturaron nuevamente y, desde entonces, su familia menciona que no saben de su paradero.

Por ello, los inconformes aseguran que no retirarán el bloqueo en la vía José López Portillo hasta localizar a su familiar. Mientras tanto, la protesta colapsa el tránsito en la zona e, incluso, la Línea 2 del Mexibús suspendió su servicio.

