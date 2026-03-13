Polémica por león que vomita parásitos en zoológico de Neza; autoridades dicen que “tiene infección estomacal”

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El león vomitó presuntos parásitos vivos en zoológico de Neza. Foto: Cuartoscuro

Un video difundido en redes sociales generó polémica luego de que visitantes captaran a un león africano vomitando presuntos parásitos dentro del zoológico ubicado en el Parque del Pueblo, en el municipio de Nezahualcóyotl (Neza).

Tras la viralización de las imágenes, el Gobierno municipal informó que el ejemplar presenta una infección estomacal y que ya recibe atención veterinaria especializada.

Video de león enfermo en zoológico de Neza desata polémica

En redes sociales circularon videos grabados por turistas que visitaban el zoológico del Parque del Pueblo, donde se observa al león africano aparentemente debilitado y expulsando lo que parecen ser parásitos vivos.

Las imágenes provocaron reacciones entre usuarios de internet, quienes cuestionaron las condiciones de salud y atención del animal, además de pedir a las autoridades que revisen su estado.

El caso se volvió viral en plataformas digitales, donde usuarios solicitaron que autoridades ambientales supervisen el bienestar del ejemplar y se dé seguimiento a su evolución.

Ayuntamiento de Neza asegura que el león ya recibe tratamiento

Ante la difusión del video, la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl emitió una tarjeta informativa el 12 de marzo de 2026, en la que explicó que el león ya fue revisado por especialistas.

De acuerdo con el comunicado, médicos veterinarios zootecnistas de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) realizaron una valoración clínica y tomaron muestras para analizar la condición del ejemplar.

“El ejemplar presentó vómito derivado de una infección estomacal y para ello le prescribieron medicamento que ya le está siendo suministrado”, informó la autoridad municipal.

El documento señala que el león africano permanecerá en observación médica hasta que se confirme su recuperación.

El Gobierno municipal añadió que continuará trabajando por el bienestar de los animales bajo su resguardo, mientras especialistas dan seguimiento al tratamiento del ejemplar.

Usuarios piden seguimiento al estado del león

A pesar del posicionamiento oficial, la situación generó debate en redes sociales sobre las condiciones en las que viven algunos animales en zoológicos, así como sobre la necesidad de supervisión constante por parte de autoridades ambientales.

Usuarios han solicitado que el caso del león africano sea monitoreado públicamente para conocer su evolución médica y garantizar su bienestar.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Neza indicó que el ejemplar seguirá bajo observación veterinaria mientras continúa el tratamiento por la infección estomacal.

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