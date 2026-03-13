Niño de 2 años fue hallado solo y llorando en Ecatepec; DIF inicia investigación

GENERANDO AUDIO...

DIF inició procedimiento a sus padres. FOTO: Especial

Elementos de la Policía municipal de Ecatepec resguardaron a Ricardo Alexander, un niño de 2 años que pasó varias horas solo dentro de un domicilio en la colonia Buenavista. El menor fue entregado a personal de la Procuraduría del DIF municipal, que realizará las valoraciones correspondientes a sus padres por presunto descuido.

La intervención ocurrió tras una alerta vecinal. Los policías acudieron a un cuarto, tocaron varias veces la puerta sin recibir respuesta y, al asomarse, vieron al menor solo sobre una cama, sin dejar de llorar. Ante la situación, ingresaron al lugar para ponerlo bajo resguardo.

El menor fue localizado solo, desnudo y llorando. Además, los elementos detectaron que tenía un golpe en la frente, por lo que lo resguardaron y le ofrecieron alimentos mientras continuaban las diligencias en el sitio.

Un niño de 2 años fue encontrado solo y llorando dentro de un cuarto en @Ecatepec. La policía intervino y el DIF inició un procedimiento. 👮‍♂️👶

Lee la nota completa.https://t.co/AAunSRbu8E pic.twitter.com/NxbP0TjS1j — SéUno Noticias (@seunonoticias) March 12, 2026

Poco después llegaron los padres, quienes dijeron que dejaron al niño solo porque salieron a hacer compras. Los uniformados les informaron que podrían incurrir en omisión de cuidados. También reportaron que el cuarto estaba sucio y sin asear.

Al lugar acudieron elementos de la Unidad de Atención a Víctimas y personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de Ecatepec. Tras revisar las condiciones en que fue encontrado el menor, determinaron canalizar a los padres y al niño a las oficinas de la dependencia.

Finalmente, Ricardo Alexander fue entregado a su abuela materna, mientras la Procuraduría del DIF de Ecatepec inició un procedimiento contra los padres por omisión de cuidados.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.