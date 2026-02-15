Graban robo de vehículo que desató balacera en Tultitlán, Edomex

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

En redes sociales difundieron imágenes de un violento asalto en contra de un automovilista, en calles del municipio de Tultitlán, en el Estado de México. De acuerdo con el reporte, los asaltantes intentaron llevarse el vehículo cuando la hija del conductor aún estaba adentro.

Graban violento asalto en Tultitlán, Estado de México

La mañana de este domingo sujetos armados interceptaron a un automovilista afuera de su domicilio en calle Fuente de Trevi en la colonia Alborada 1.

Los tres delincuentes lo amenazaron y golpearon exigiéndole las llaves de su vehiculo. La víctima sólo les pedía que le permitieran bajar a su hija y que se llevaran el auto.

Sin embargo, un sujeto armado les disparó desde la ventana de la vivienda, desatando una balacera.

En el video se observa que dos sujetos armados se acercaron a la víctima para despojarlo de sus pertenencias: uno de ellos le apuntaba con el arma mientras el segundo lo cateaba; momentos más tarde un tercer individuo se unió a los ladrones

Los asaltantes se subieron al vehículo para llevárselo, mientras una mujer gritaba pidiendo auxilio y le pedía a los delincuentes que dejen salir a una niña que aún se encontraba en el interior del coche.

Hasta el momento las autoridades municipales no se han pronunciado sobre el asalto ocurrido el día de hoy en Tultitlán. Tampoco se conoce la identidad de los asaltantes que aparecen en el video.