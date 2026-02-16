Operación Restitución asegura 31 inmuebles más en 13 municipios del Edomex

GENERANDO AUDIO...

Inmuebles recuperados son devueltos a propietarios. Fotos: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, como parte de la Operación Restitución, fueron asegurados 31 inmuebles vinculados con delitos de despojo y contra la propiedad en el Estado de México (Edomex).

Las acciones se realizaron en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad (SSP) del Edomex y policías municipales.

La estrategia forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, implementada para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente.

31 inmuebles asegurados en 13 municipios

Durante la última semana, las autoridades llevaron a cabo operativos en 13 municipios mexiquenses donde se aseguraron 31 propiedades relacionadas con delitos patrimoniales.

Desde abril de 2025, cuando inició el programa, se han asegurado mil 594 inmuebles, además de que las acciones han derivado en la detención de 329 personas por delitos de despojo y contra la propiedad.

Las autoridades señalaron que la operación también ha impulsado la denuncia ciudadana, incluso por hechos ocurridos años atrás.

Tipo de restitución: casas, terrenos y uso comercial

De los inmuebles asegurados hasta el momento:

Mil 327 son casas habitación

243 son predios o terrenos

22 corresponden a uso comercial

Asimismo, 905 propiedades ya fueron devueltas a sus legítimos dueños tras acreditar la propiedad ante la autoridad ministerial.

Las autoridades indicaron que algunos casos derivan de situaciones diversas, las cuales suelen resolverse mediante conciliación:

Conflictos entre arrendadores e inquilinos

Disputas familiares

Herencias o problemas entre colindantes

