Video: Robo de auto desata balacera en Tultitlán

Un intento de robo de vehículo derivó en una balacera la mañana de este domingo en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México. Los hechos ocurrieron en la calle Fuente de Trevi, en la colonia Alborada 1, donde sujetos armados interceptaron a un automovilista afuera de su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, tres hombres armados amenazaron y golpearon al conductor para exigirle las llaves del vehículo.

La víctima pidió a los agresores que le permitieran bajar a su hija antes de que se llevaran el automóvil. Sin embargo, durante el forcejeo, un sujeto armado disparó desde una ventana de la vivienda, lo que desató un intercambio de disparos.

En medio de la balacera, los presuntos delincuentes lograron huir con el vehículo robado. Testigos señalaron que uno de los cómplices intentó accionar su arma, pero esta se encasquilló.

Sin reporte oficial de detenidos

Hasta el momento, autoridades municipales no han informado sobre personas detenidas ni sobre posibles lesionados derivados del intercambio de disparos. Elementos de seguridad realizaron recorridos en la zona para tratar de ubicar a los responsables.

