Neblina causa carambola de más de 15 vehículos en Lerma; deja al menos, un muerto y heridos

Accidente en Libramiento en Lerma provoca caos vial. Foto: C5 Edomex

La mañana de este domingo un accidente en el Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario en Lerma, Estado de México (Edomex) ha dejado heridos y, al menos, una persona fallecida tras un accidente en la vialidad. El siniestro habría ocurrido luego de que la visibilidad de la carretera se viera afectada por neblina en la zona.

Los servicios de emergencia laboran en el sitio, aproximadamente en el kilómetro 4, donde un autobús habría chocado contra un vehículo de carga, pasando la caseta de Xonacatlán. El percance generó una carambola en la cual hay más vehículos y una motocicleta que se vieron afectados.

El Centro de Mando (C5) del Edomex indicó que, si se circula por el Libramiento se deben extremar precauciones. Porque se registra carga vehicular en ambos sentidos derivado de dos accidentes de tránsito en la zona

Las afectaciones son en ambos sentidos de la vialidad, por lo que se pide calma a los automovilistas o evitar la zona.

La carambola provocada por el accidente generó la movilización de los servicios de emergencias SUEM y Cuz Roja, que dan atención a los heridos.

En redes sociales, medios locales reportaron el siniestro en sus redes sociales como en la cuenta de X identificada como NDL Noticias.

Por el accidente se reportó, al menos, a una persona fallecida, quien presuntamente, manejaba una motocicleta.

Hay largas filas en ambas direcciones del Libramiento Bicentenario, por lo que autoridades recomienda tomar rutas alternas.

