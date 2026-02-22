Guardia de seguridad del Mexibús Línea 4 golpea a adulto mayor; lo captan en video

| 20:52 | Fernando Cruz | Uno TV
Guardia de seguridad del Mexibús Línea 4 golpea a adulto mayor; lo captan en video
Foto: Cuartoscuro/Archivo

En video quedó grabado el momento exacto en que un guardia de seguridad golpea a un adulto mayor en una estación del Mexibús Línea 4 en Tecámac, Estado de México.

En la grabación se aprecia al custodio golpear en reiteradas ocasiones al adulto mayor en el piso, a quien incluso le patea la cabeza.

Advertencia: el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles. Se recomienda discreción.

A pesar de que al menos dos personas estaban cerca presenciando la golpiza en la estación Tecámac, ninguna intervino para detenerla.

Al momento el servicio del Mexibús Línea 4 no ha dado a conocer el motivo por el cual su empleado actuó de esa manera. También se desconoce el estado de saludo del adulto mayor.

