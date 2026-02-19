Dos incendios se registran en Atizapán y Tultitlán, Edomex

14:21 | Fernando Cruz
Se registran incendios activos en Edomex.
Se registran incendios activos en Edomex. Foto: Fernando Cruz

Esta tarde se registran dos incendios en zonas cercanas de Atizapán de Zaragoza y Tultitlán, en el Estado de México (Edomex). En Atizapán de Zaragoza, el incendio se ubica en la zona alta de la colonia Lomas de Atizapán, sitio donde el día de ayer también se incendió y los bomberos tardaron más de 7 horas en sofocar el fuego.

De acuerdo con los bomberos, las llamas se originaron en la zona donde se incendió ayer. Al momento trabajan para mitigar riesgos y evitar que se vuelva a encender.

  • El fuego provocó una densa columna de humo gris visible desde varios kilómetros a la redonda.

Incendio de pastizal en la Sierra de Guadalupe

En tanto, en Tultitlán, vecinos de la colonia solidaridad alertaron a las autoridades sobre un incendio de pastizal en la parte baja de la sierra de Guadalupe. Las llamas se registran cerca del Colegio de Bachilleres de san Mateo.

  • Al momento, continúan activos ambos incendios y ya se presenta una capa de humo visible desde comunidades cercanas.

