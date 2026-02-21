Incendio en Jardines del Recuerdo, Tlalnepantla, ya fue sofocado: reporta PC

GENERANDO AUDIO...

Protección Civil Tlalnepantla reportó combate de incendio. Foto: PC Tlalnepantla

Luego de cerca de cuatro horas de labores, la Protección Civil de Tlalnepantla y el cuerpo de bomberos lograron sofocar en su totalidad el incendio registrado la noche del viernes en pastizales cercanos a Jardines del Recuerdo y zonas colindantes con la Sierra de Guadalupe, Estado de México.

El siniestro se reportó aproximadamente a las seis de la tarde, cuando vecinos alertaron sobre llamaradas visibles y columna de humo que se extendió hasta Cuauhtitlán e Izcalli. Durante el incendio, no se registraron daños a viviendas ni necesidad de evacuaciones, y tampoco se reportaron personas intoxicadas por humo.

Incendio se originó en panteón

El incendio se registró en pastizales del cerro aledaño al panteón y se extendió a áreas como La Blanca y Santa Cecilia.

Brigadas forestales se desplegaron en distintos puntos para evitar la propagación del fuego y proteger la zona colindante con la Sierra de Guadalupe.

Los cuerpos de emergencia realizaron labores de control y sofocación durante cerca de cuatro horas, evitando que el fuego se saliera de control.

Gracias al trabajo coordinado, el incendio no alcanzó zonas habitadas ni el Panteón Jardines del Recuerdo.

Viviendas en Tlalnepantla no resultaron afectadas

El siniestro dejó daños únicamente en pastizales, sin afectar viviendas ni personas.

Las autoridades hicieron un llamado a evitar quemas de basura o pastizales, especialmente en temporadas secas, ya que las condiciones climáticas favorecen la rápida expansión del fuego.

