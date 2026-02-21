Incendio de grandes dimensiones moviliza a brigadas en Tlalnepantla

GENERANDO AUDIO...

Incendio forestal en la Sierra de Guadalupe, Tlalnepantla

Un incendio forestal de grandes dimensiones se registra la noche de este 20 de febrero en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe, en el tramo correspondiente a Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Las llamas comenzaron en la parte alta de la sierra y se han extendido por varios kilómetros, según autoridades municipales.

El fuego es visible a varios kilómetros a la redonda, incluso desde la Ciudad de México, lo que ha generado movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

Bomberos de Tlalnepantla de Baz y elementos de Protección Civil ingresan por distintas colonias para combatir el incendio y evitar que continúe avanzando.

Parte del fuego se encuentra cerca de Jardines del Recuerdo y de las zonas habitacionales La Blanca y Santa María. Por ello, los equipos de emergencia concentran esfuerzos para impedir que las llamas lleguen a las viviendas.

De acuerdo con autoridades municipales, al menos 8 brigadas trabajan en la parte alta de la sierra para intentar sofocar el fuego.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales. Sin embargo, el incendio ha consumido varias hectáreas del parque estatal.

Las labores para controlar el fuego continúan durante la noche en la zona de la Sierra de Guadalupe, mientras autoridades mantienen vigilancia para evitar riesgos a la población.

