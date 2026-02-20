Habitantes de la colonia “La 4T Tultitlán” bloquean la vía José López Portillo

GENERANDO AUDIO...

Habitantes de Tultitlán bloquean la Vía José López Portillo. Foto: UnoTV

Habitantes de la colonia La Cuarta Transformación bloquean la vía José López Portillo, a la altura de la Quebrada. Los vecinos exigen una mesa de diálogo con las autoridades municipales.

La inconformidad de los vecinos de la colonia se debe a que esta mañana se realizó una sesión de Cabildo abierto en la colonia donde se discutirá la privatización de una escuela, sesión encabezada por la alcaldesa Ana Castro.

Los vecinos denunciaron que no les permitieron el acceso a la sesión de Cabildo abierto, por lo que decidieron manifestarse bloqueando la vía José López Portillo.

El bloqueo ha generado severo caos vehicular en dirección a Coacalco. Los inconformes utilizan las placas metálicas con los nombres de las calles de la colonia La Cuarta Transformación para hacer extensiva su inconformidad.

