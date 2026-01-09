Hoy No Circula 2026 en Edomex: aquí las multas actualizadas con la nueva UMA

GENERANDO AUDIO...

¿Cuáles son las multas por incumplir el Hoy No Circula en Edomex? Foto: Cuartoscuro

Desde el 1 de enero de 2026, el Estado de México (Edomex) aplica multas económicas a los automovilistas que incumplen el Programa Hoy No Circula, como parte de una nueva etapa de control vehicular y reducción de emisiones contaminantes en la zona metropolitana.

¿Qué multas aplican?

Las sanciones se impondrán en el Edomex a los vehículos que:

Circulen en día restringido

Realicen la verificación de manera extemporánea

Rebasen los límites máximos de emisiones permitidas

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Las autoridades estatales informaron que las sanciones se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor de la actualización de la UMA este 2026, que es de 117.31 pesos, las multas quedan de la siguiente manera:

Circular en día restringido

Multa de 20 UMAS, equivalente a 2 mil 346.20 pesos

Multa de 20 UMAS, equivalente a Verificación extemporánea

Multa de 30 UMAS, equivalente a 3 mil 519.30 pesos

Multa de 30 UMAS, equivalente a Rebasar límites máximos de emisiones

Multa de 24 UMAS, equivalente a 2 mil 815.44 pesos, además del retiro de placas

¿Cómo funciona el Hoy No Circula 2026 en Edomex?

El esquema en Edomex se basa en la combinación del engomado y la terminación de placa, tal como se aplica en la Ciudad de México (CDMX). Para conocer el día de restricción, se deben seguir tres pasos:

Revisar el color del engomado Verificar la terminación numérica de la placa Ubicar la combinación adecuada en el calendario oficial

Las autoridades recordaron que están exentos los vehículos con holograma D, E, 00 y 0, así como unidades de emergencia como ambulancias, patrullas, vehículos de bomberos, transporte escolar y servicios funerarios.

Días de restricción según engomado y placa

Lunes : Engomado amarillo , placas con terminación 5 y 6

: Engomado , placas con terminación Martes : Engomado rosa , terminación 7 y 8

: Engomado , terminación Miércoles : Engomado rojo , terminación 3 y 4

: Engomado , terminación Jueves : Engomado verde , terminación 1 y 2

: Engomado , terminación Viernes: Engomado azul, terminación 9 y 0, así como permisos y matrículas sin número

