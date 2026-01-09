Hoy No Circula 2026 en Edomex: aquí las multas actualizadas con la nueva UMA
Desde el 1 de enero de 2026, el Estado de México (Edomex) aplica multas económicas a los automovilistas que incumplen el Programa Hoy No Circula, como parte de una nueva etapa de control vehicular y reducción de emisiones contaminantes en la zona metropolitana.
¿Qué multas aplican?
Las sanciones se impondrán en el Edomex a los vehículos que:
- Circulen en día restringido
- Realicen la verificación de manera extemporánea
- Rebasen los límites máximos de emisiones permitidas
Multas por incumplir el Hoy No Circula
Las autoridades estatales informaron que las sanciones se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor de la actualización de la UMA este 2026, que es de 117.31 pesos, las multas quedan de la siguiente manera:
- Circular en día restringido
Multa de 20 UMAS, equivalente a 2 mil 346.20 pesos
- Verificación extemporánea
Multa de 30 UMAS, equivalente a 3 mil 519.30 pesos
- Rebasar límites máximos de emisiones
Multa de 24 UMAS, equivalente a 2 mil 815.44 pesos, además del retiro de placas
¿Cómo funciona el Hoy No Circula 2026 en Edomex?
El esquema en Edomex se basa en la combinación del engomado y la terminación de placa, tal como se aplica en la Ciudad de México (CDMX). Para conocer el día de restricción, se deben seguir tres pasos:
- Revisar el color del engomado
- Verificar la terminación numérica de la placa
- Ubicar la combinación adecuada en el calendario oficial
Las autoridades recordaron que están exentos los vehículos con holograma D, E, 00 y 0, así como unidades de emergencia como ambulancias, patrullas, vehículos de bomberos, transporte escolar y servicios funerarios.
Días de restricción según engomado y placa
- Lunes: Engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6
- Martes: Engomado rosa, terminación 7 y 8
- Miércoles: Engomado rojo, terminación 3 y 4
- Jueves: Engomado verde, terminación 1 y 2
- Viernes: Engomado azul, terminación 9 y 0, así como permisos y matrículas sin número
