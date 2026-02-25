Imágenes: reportan fuerte incendio en Tultitlán, Estado de México

Una columna de humo negro de gran magnitud es visible este día en Tultitlán, el Estado de México. La densidad del humo permite que se observe desde distintos puntos de la zona metropolitana.

De manera preliminar, se informó que el incendio habría iniciado en un predio con viviendas de madera. Al lugar acudieron bomberos del municipio de Tultepec para atender la emergencia.

El fuego habría consumido diversas pertenencias de las familias afectadas. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas; únicamente se tiene el registro de una persona intoxicada por inhalación de humo.

Usuarios en redes sociales difundieron videos para alertar sobre el hecho y compartir imágenes del siniestro.

Información en desarrollo.

