Menos tráfico y más movilidad: así será moverte en Edomex este 2026

Transporte en Edomex dará giro en 2026. Fotos: Cuartoscuro

La movilidad en el Estado de México (Edomex) y el transporte en este 2026 entrarán en una nueva etapa, con un plan integral impulsado por los gobiernos estatal y federal que busca reducir los tiempos de traslado y mejorar la conectividad en zonas con alta concentración poblacional.

Desde el segundo semestre de 2026, y con la mira puesta en el Mundial 2026, las autoridades han confirmado una serie de mejoras en movilidad que permitirán atender la demanda cotidiana y el flujo adicional de visitantes, mediante el fortalecimiento del transporte público masivo y la modernización de la infraestructura existente.

Durante 2026 se destinará una enorme inversión para la primera fase de este programa de movilidad, cuyo objetivo es que los habitantes de la entidad mexiquense recuperen hasta tres horas diarias que hoy pierden en traslados largos y congestionados al movilizarse a la Ciudad de México (CDMX) en su mayoría.

La estrategia prioriza municipios del oriente y poniente de la entidad que históricamente han registrado problemas de conectividad, saturación vial y baja integración con los sistemas de transporte de la Ciudad de México.

Proyectos que reducirán traslados

Entre las obras consideradas como eje del nuevo esquema de movilidad en Edomex, destacan dos proyectos de gran capacidad que modificarán la forma de desplazamiento en el oriente del estado.

El primero es el Tren Ligero Texcoco–La Paz, que tendrá una extensión de 21 kilómetros y está diseñado para atender a 2 millones 565 mil personas, conectando zonas densamente pobladas con otros sistemas de transporte masivo.

El segundo proyecto es el Trolebús Ixtapaluca, con un recorrido de 10.1 kilómetros, el cual beneficiará directamente a 233 mil habitantes, al integrarlos de manera más eficiente a la red metropolitana de transporte público.

Mexibús y Mexicable: ampliaciones clave en la movilidad

El sistema Mexibús también tendrá un crecimiento relevante en 2026. La Línea V, que conectará Lechería con el Cetram El Rosario, contará con 29.41 kilómetros y permitirá reducir los tiempos de traslado de 137 mil usuarios diarios.

A esta se suma la Línea VI, que recorrerá el Valle de Toluca, Lerma y Zinacantepec a lo largo de 28.8 kilómetros, con una demanda estimada de 48 mil pasajeros al día. La Línea VII, por su parte, unirá Vicente Villada con el Panteón Los Rosales en un trayecto de 3.5 kilómetros.

En Naucalpan, la Línea III del Mexicable tendrá capacidad para trasladar hasta 40 mil personas diarias, mientras que a corto plazo se proyecta el Corredor Periférico Norte y la Línea IV del Mexicable, que conectará Nicolás Romero con Tlalnepantla.

Movilidad en Edomex y ajustes por el Mundial 2026

Como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026 , el gobierno mexiquense confirmó trabajos de mantenimiento en los carriles confinados de las Líneas I y IV del Mexibús , con el fin de garantizar su operación continua durante el evento.

, el gobierno mexiquense confirmó trabajos de mantenimiento en los carriles confinados de las , con el fin de garantizar su operación continua durante el evento. Además, se habilitará una ruta turística que enlazará el Aeropuerto Internacional de Toluca con la estación Metepec del Tren Interurbano “El Insurgente” , para facilitar la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

con la estación Metepec del , para facilitar la llegada de visitantes nacionales y extranjeros. A esto se suma el nuevo ramal del Tren Suburbano Buenavista–AIFA, actualmente en fase final de pruebas, cuya inauguración está prevista para el primer trimestre de este 2026. El trayecto desde Lechería tendrá una duración aproximada de 43 minutos, fortaleciendo la conectividad regional.

