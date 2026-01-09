GENERANDO AUDIO...

Incendio en Ecatepec. Fuente: Fernando Cruz

Un fuerte incendio se registró en una bodega que almacenaba cartón y plásticos, ubicada en la colonia Granjas Independencia, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, lo que provocó la movilización inmediata de servicios de emergencia.

El fuego se originó en la parte trasera de la bodega, en calle Abundio Gómez, a unos metros del metro Muzquiz. Debido a la intensidad de las llamas, el techo colapsó.

Las llamas superaron los 10 metros de altura y generaron una densa columna de humo negro, visible desde varios varios puntos del municipio.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Ecatepec y personal de Protección Civil trabajaron en la zona para controlar y sofocar el fuego, así como para evitar que las llamas se propaguen a predios cercanos.

Bomberos combaten incendio en Granjas Independencia

Desde los primeros minutos del incendio, los cuerpos de emergencia implementaron un operativo de atención, debido a que el inmueble almacenaba materiales inflamables, lo que incrementó la intensidad del fuego.

Imágenes aéreas difundidas muestran la magnitud del incendio en la bodega, con llamas activas y una densa nube de humo elevándose sobre la colonia Granjas Independencia.

Al momento, continúan los trabajos de enfriamiento y remoción de escombros.

No se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales. Sin embargo, fueron evacuadas más de 60 personas de viviendas y negocios aledaños.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.