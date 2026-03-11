Incendio consume monumento en Ecatepec; investigan si fue provocado

GENERANDO AUDIO...

FOTO: Cuartoscuro

La noche de este martes se registró un incendio en un monumento de Ecatepec, Estado de México, ubicado sobre la vía José López Portillo, en la colonia Guadalupe Victoria. Las llamas alcanzaron varios metros de altura y generaron una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona.

Autoridades municipales informaron que la estructura tiene más de 15 años de antigüedad y, de manera preliminar, se presume que el incendio pudo haber sido provocado. Mientras tanto, equipos de emergencia acudieron al lugar para intentar controlar el fuego y evitar riesgos para la población cercana.

De acuerdo con reportes de autoridades, dentro de la estructura también se han registrado varias explosiones, lo que complicó las labores iniciales de control del fuego.

Ante la emergencia, elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec se trasladaron al punto para realizar maniobras y sofocar las llamas.

Pese a la intensidad del incendio, hasta el momento no se ha reportado la suspensión del servicio del Mexibús que circula por esa zona.

Las autoridades detallaron que el servicio del Mexibús Ojo de Agua–Las Américas, en Ecatepec, hacia La Quebrada en Cuautitlán Izcalli, continúa operando con normalidad mientras se atiende el incidente.

Hasta ahora no se han reportado personas lesionadas. Las autoridades continuarán con las labores para controlar el fuego y determinar las causas del incendio en el monumento de Ecatepec.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.