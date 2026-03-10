FES Aragón entrega título póstumo a fotógrafa que murió en AXE Ceremonia

GENERANDO AUDIO...

FES Aragón entregó título profesional póstumo a Berenice Giles. Foto: Cuartoscuro

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó el título profesional póstumo en la licenciatura de Comunicación y Periodismo a la fotógrafa Berenice Giles, quien perdió la vida durante el festival AXE Ceremonia en 2025.

En la cuenta de redes sociales de Instagram, “Justicia para Giles”, se pudo observar a los padres de Berenice recibiendo el título de su hija, ante los aplausos de la comunidad de la UNAM. Aunque orgullosos, sus progenitores lucían tristes por lo ocurrido a la joven.

El reconocimiento académico fue recibido por sus padres durante una ceremonia realizada este lunes 9 de marzo de 2026, en la que participaron autoridades universitarias, familiares y miembros de la comunidad estudiantil.

La entrega del documento fue interpretada por la universidad como un homenaje a la trayectoria y al trabajo de la joven fotógrafa, así como una forma de reconocer el esfuerzo académico que realizó durante su formación profesional.

FES Aragón entrega el título profesional póstumo a Berenice Giles

La ceremonia protocolaria se llevó a cabo en instalaciones de la FES Aragón, donde autoridades académicas entregaron el documento oficial a los padres de la joven.

El acto fue encabezado por la directora del plantel, Araceli Romo Carrera, y contó con la presencia de integrantes de la comunidad universitaria que acudieron para acompañar a la familia y recordar a la estudiante.

Durante el evento, los padres de Berenice subieron al estrado para recibir el título que acredita a su hija como licenciada en Comunicación y Periodismo, en medio de aplausos por parte de asistentes.

El momento también fue compartido en redes sociales a través de la cuenta de Instagram “Justicia para Giles”, donde se difundieron imágenes del momento en que los familiares reciben el documento académico.

Padres de Berenice Giles reciben el reconocimiento académico

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a los padres de la joven sosteniendo el título profesional, mientras miembros de la comunidad universitaria aplauden el homenaje.

Aunque el momento fue considerado como un reconocimiento al trabajo y dedicación de la fotógrafa, también estuvo marcado por la emoción de sus familiares.

Raúl Giles, padre de la joven, señaló que el documento representa la culminación de uno de los sueños más importantes de su hija, quien buscaba desarrollarse profesionalmente en el ámbito del periodismo y la fotografía.

Sin embargo, lamentó que el logro académico tuviera que concretarse tras el fallecimiento de la joven, lo que dio un tono emotivo a la ceremonia.

Presentan iniciativa Berenice Giles Rivera para fortalecer la defensa legal del gremio periodístico

Además, durante la ceremonia de entrega también se presentó la “Iniciativa Berenice Giles Rivera”, un proyecto impulsado por la familia de la fotógrafa que busca fortalecer la defensa legal del gremio periodístico en México. La propuesta está enfocada en atender la falta de respaldo jurídico que enfrentan muchos periodistas, con el objetivo de brindar acompañamiento y protección ante riesgos y situaciones legales derivadas de su labor informativa.

¿Qué le pasó a Berenice Giles?

La fotógrafa Berenice Giles falleció en 2025 durante el festival musical AXE Ceremonia, que se realizaba en la Ciudad de México (CDMX).

La joven se encontraba realizando labores relacionadas con cobertura fotográfica del evento cuando ocurrió el incidente en el que perdió la vida. Alrededor de las 18:00 horas, fuertes vientos provocaron la caída de una estructura de metal, hecho que alertó a los asistentes por el ruido que causó.

El caso generó reacciones en redes sociales y entre colegas del gremio periodístico, quienes han mantenido activa la exigencia de esclarecer lo ocurrido, a través de iniciativas y publicaciones bajo la consigna “Justicia para Giles”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.