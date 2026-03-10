Buscan a familiares de hombre atacado por leones en refugio de Ocoyoacac

GENERANDO AUDIO...

Foto: FGJ

Buscan a los familiares del hombre que fue atacado por leones luego de quedar atrapado entre los felinos dentro de un refugio de animales en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México (Edomex).

El hombre fue rescatado luego de ser localizado dentro de una jaula en el santuario y posteriormente trasladado al Hospital Adolfo López Mateos de Toluca, donde recibe atención médica por diversas lesiones provocadas por los animales.

Ante la falta de información sobre su identidad, la Fiscalía mexiquense emitió una ficha Odisea para tratar de localizar a los familiares del hombre de aproximadamente de 40 años.

Terminó dentro de una jaula

De acuerdo con los reportes, el sujeto habría ingresado al refugio presuntamente en estado de ebriedad y por error terminó dentro del lugar. Para evitar que los animales lo devoraran, se metió a una de las jaulas, donde finalmente fue encontrado por las autoridades.

El hombre permanece hospitalizado mientras continúan las investigaciones y se intenta dar con sus familiares.

