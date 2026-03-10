Explosión de polvorín deja una persona sin vida en Tultepec

GENERANDO AUDIO...

Estalla casa, se elaboraba pirotecnia clandestina en Tultepec. Foto: Fernando Cruz

La tarde de este martes se registró la explosión de una vivienda donde se elaboraban artículos pirotécnicos de manera clandestina en Tultepec Estado de México.

Los hechos ocurrieron en calle Rosario Castellanos, en la colonia Amado Nervo, en la llamada capital de la pirotecnia.

De acuerdo con los reportes, se escuchó un fuerte estruendo, el cual se originó al interior del inmueble.

Al acudir, servicios de emergencia lograron controlar la situación; sin embargo, se percataron que había el cuerpo de un hombre sin vida. Policías municipales acordonaron la zona en espera de peritos mexiquenses.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.