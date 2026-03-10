Tren suburbano va lento entre Cuautitlán y Tultitlán: ¿qué pasó?

GENERANDO AUDIO...

Este martes el Tren Suburbano circula a velocidad reducida.Foto:Cuartoscuro/Archivo

El servicio del Tren Suburbano del Valle de México registra circulación a velocidad reducida entre las estaciones de Estación Cuautitlán y Estación Tultitlán, debido a afectaciones provocadas por personas externas al sistema, informó la empresa operadora.

A través de un aviso difundido en sus canales oficiales, el sistema de transporte señaló que el resto de las estaciones opera con normalidad, mientras se atiende la situación en ese tramo.

Activan protocolo de circulación en la línea

Según el comunicado, ante las afectaciones detectadas, el servicio del Tren Suburbano activó el protocolo de circulación, lo que implica que los trenes reduzcan su velocidad para garantizar la seguridad de los pasajeros y del sistema ferroviario.

“Entre las estaciones Cuautitlán y Tultitlán, los trenes circulan a velocidad reducida por afectaciones provocadas por personas externas al sistema”, señala el aviso oficial.

La empresa indicó que informará cuando el servicio quede completamente normalizado.

No se han detallado las afectaciones provocadas

Hasta el momento, la operadora del Tren Suburbano no ha especificado qué tipo de afectaciones provocaron las personas ajenas al sistema, ni si se trató de alguna obstrucción en las vías o de otro incidente.

El aviso también pidió a los usuarios tomar previsiones en sus tiempos de traslado, debido a posibles retrasos en los recorridos.

Es la segunda vez que ocurre en menos de dos semanas

Este incidente no es el primero registrado recientemente en ese tramo del sistema ferroviario. El pasado 27 de febrero, el Tren Suburbano emitió un aviso prácticamente idéntico, en el que informó que los trenes circulaban a velocidad reducida entre Cuautitlán y Tultitlán por afectaciones causadas por personas externas al sistema. Sin embargo, la lentitud de todo el sistema se agudizó en el transcurso de la mañana y el servicio se vio afectado todo el día.

En aquella ocasión, tampoco se detalló cuál fue la situación específica que generó las afectaciones, lo que generó cuestionamientos entre usuarios del servicio.

Por ahora, el sistema reiteró sus disculpas por las molestias ocasionadas y pidió comprensión a los pasajeros mientras se restablece la operación normal.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.