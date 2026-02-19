Incendio forestal en Atizapán sigue activo; autoridades monitorean riesgo

GENERANDO AUDIO...

Incendio forestal en Atizapán de Zaragoza. Foto: Fernando Cruz

Un incendio forestal en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, mantiene movilizados a bomberos y elementos de Protección Civil. El fuego comenzó alrededor de las 14:00 horas en la zona boscosa de Lomas de Atizapán y, hasta el momento, lleva más de cuatro horas activo.

De acuerdo con autoridades municipales, la presencia de maleza seca provocó que las llamas se extendieran con rapidez, lo que complicó las labores para sofocar el siniestro.

Foto: Fernando Cruz

Incendio forestal en Atizapán consume hectáreas

El incendio forestal en Atizapán ha generado una densa columna de humo blanco y gris, visible desde varios municipios cercanos del Estado de México. Vecinos reportaron el humo desde colonias aledañas y compartieron imágenes en redes sociales.

Bomberos trabajan desde distintos frentes para contener el avance del fuego. Las labores incluyen:

Ataque directo con chorros de agua

Apertura de brechas para frenar el paso de las llamas

Coordinación con Protección Civil municipal

Hasta el momento, el fuego ha consumido varias hectáreas de zona verde, aunque autoridades no han detallado la cifra exacta de superficie afectada.

Cierre de avenida por incendio en Atizapán

Debido a la emergencia, la avenida Adolfo Ruiz Cortines fue cerrada a la circulación. En la zona únicamente transitan unidades de emergencia y personal de apoyo.

Las autoridades pidieron a la población evitar acercarse al área del incendio para no entorpecer los trabajos y reducir riesgos.

Hasta ahora no se han reportado personas lesionadas, de acuerdo con los primeros informes de Protección Civil.

