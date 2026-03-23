Cuándo abriría el Tren ligero Texcoco-La Paz y cuáles son sus 12 estaciones

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Foto: X @SEMOV_Edomex

Se espera que las obras del Tren Ligero Texcoco-La Paz comiencen a partir del próximo mes de abril o mayo, de acuerdo con las declaraciones públicas de Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad del Estado de México (Edomex). Por lo que, una vez finalizadas las obras y pruebas del tren, iniciaría el uso de este transporte público.

¿Cuándo comenzarían las obras del Tren Ligero Texcoco-La Paz?

Hace un par de semanas, la prensa nacional y medios locales recopilaron declaraciones de Juan Hugo de la Rosa sobre el estado actual del Tren Ligero Texcoco-La Paz. El funcionario comentó que ya terminaron los estudios técnicos del proyecto y el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico de la entidad mexiquense se encuentra en el proceso de análisis para su aprobación.

Si todo avanza según lo previsto, este mes de marzo se publicará la licitación del proyecto, mientras que los trabajos comenzarían a finales de abril próximo o principios de mayo.

Hasta el momento no hay una fecha tentativa sobre el inicio de operaciones del Tren Ligero Texcoco-La Paz, el cual se espera que beneficie a 127 mil pasajeros al día.

Conoce las estaciones del Tren Ligero Texcoco-La Paz

El 12 de enero de 2026, la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México dio a conocer las 12 estaciones que formarán parte del Tren Ligero Texcoco-La Paz.

Texcoco

Autónoma Chapingo

San Bernardino

Centro Cultural Bicentenario

Puerta Texcoco

Central de Abasto

Piedras Negras

Francisco Villa

Conalep Los Reyes

La Magdalena

Los Reyes

La Paz

Recorrido del Tren ligero Texcoco-La Paz será de 30 minutos

Este nuevo sistema contará con una ruta de 21 kilómetros que conectará la terminal La Paz de la Línea A del Metro con el centro de Texcoco, en la antigua estación del tren.



Los trenes se desplazarán a una velocidad de 47 km/h, con lo cual, el trayecto tomará 30 minutos en recorrerse, una reducción aproximada de 40 minutos en comparación con la actualidad.