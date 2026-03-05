Incendio en vivienda de Tlalnepantla cobra la vida de madre e hijo

GENERANDO AUDIO...

Mueren dos personas a causa de incendio. Foto: Fernando Cruz

La mañana de este jueves, se registró un incendio dentro de una vivienda de la colonia San Isidro Ixhuatepec en el municipio de Tlanepantla de Baz, que cobró la vida de una madre y su hijo.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia

Los hechos ocurrieron a primeras horas del día. De acuerdo con vecinos, comenzaron las llamas dentro de la vivienda ubicada en calles Girasoles, por lo que dieron parte a los servicios de emergencia.

Bomberos sofocan el fuego y encuentran a las víctimas

De manera inmediata acudieron bomberos y elementos de Protección Civil, quienes lograron sofocar las llamas. Sin embargo, hallaron al interior los cuerpos sin vida de una mujer de la tercera edad y su hijo de aproximadamente 40 años.

La zona quedó acordonada en espera de la Fiscalía mexiquense.

