Detienen a cinco por homicidio en centro de rehabilitación de Ecatepec

La Fiscalía mexiquense aseguró el centro de rehabilitación. Foto: FGJEM

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a cinco personas por su presunta participación en el delito de homicidio ocurrido al interior de un centro de rehabilitación en el municipio de Ecatepec de Morelos.

Los detenidos fueron identificados como Josué Silvano “N”, José Miguel “N”, Víctor Mario “N”, Sergio “N” y Yazmín “N”, quienes fueron capturados en cumplimiento de un mandamiento judicial con apoyo de la Secretaría de Marina y de la policía municipal.

Cinco personas fueron detenidas por el homicidio del interno Alejandro. Foto: FGJEM

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, los hechos ocurrieron el pasado 6 de febrero de 2026 dentro del centro de rehabilitación Grupo Centradic “Empezar de nuevo” A.C., donde se encontraba internada la víctima identificada como Alejandro.

Investigación apunta a agresión dentro de un baño del centro

Las indagatorias establecen que Josué Silvano “N”, quien presuntamente fungía como encargado del centro, habría ordenado a José Miguel “N”, interno del lugar, y a otras dos personas trasladar a la víctima a un baño del inmueble.

En ese sitio, presuntamente lo habrían golpeado entre varios, provocándole lesiones de gravedad.

Según la investigación ministerial, tras la agresión la víctima permaneció encerrada dentro del centro de rehabilitación durante dos días.

Alejandro habría sido golpeado entre varias personas. Foto: FGJEM

Directora habría apagado cámaras antes de trasladar a la víctima

La Fiscalía señaló que el 8 de febrero, la directora del lugar, Yazmín “N”, habría desconectado el sistema de videovigilancia del inmueble.

Posteriormente, Josué Silvano “N”, junto con Víctor Mario “N” y Sergio “N”, habrían sacado a la víctima del centro para subirla a un automóvil y trasladarla a un hospital cercano.

Sin embargo, al momento de ingresar al nosocomio Alejandro ya no contaba con signos vitales, por lo que se inició la investigación correspondiente.

Antes de trasladar a Alejandro habrían apagado cámaras de seguridad. Foto: FGJEM

Centro de rehabilitación queda asegurado

Tras recabar diversas pruebas, el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra los cinco presuntos implicados, mismas que fueron cumplimentadas por elementos de investigación.

Además, la autoridad judicial autorizó una técnica de investigación para ingresar al inmueble, ubicado en Ecatepec, el cual quedó asegurado mientras continúan las indagatorias.

Los detenidos fueron trasladados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región, donde permanecerán en espera de que un juez determine su situación jurídica.

