Balaceras en Cuautitlán Izcalli dejan cinco muertos y dos heridos

Fiscalía investiga posible vínculo entre agresiones. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La noche de este lunes se registraron dos ataques con arma de fuego en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex), que dejaron un saldo de cinco personas sin vida y dos más lesionadas.

De acuerdo con información preliminar, ambos hechos podrían estar vinculados, ya que los primeros indicios apuntan a que se habría utilizado un calibre similar en las agresiones.

Primer ataque en la colonia Luis Echeverría

El primer incidente ocurrió en el cruce de Avenida Morelos y Avenida Adolfo López Mateos, en la colonia Luis Echeverría.

En ese punto, un hombre y una mujer fueron alcanzados por disparos de arma de fuego. Ambos sobrevivieron al ataque y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Segunda agresión en La Quebrada

Minutos después, en la colonia Santa María de Guadalupe La Quebrada, dentro de una vulcanizadora ubicada sobre la Vía Gustavo Baz, cinco hombres fueron atacados a balazos.

Cuatro de ellos murieron en el lugar, mientras que el quinto fue trasladado a la Cruz Roja Mexicana, donde posteriormente falleció a causa de las heridas.

Investigan posible relación entre ambos hechos

Autoridades municipales señalaron públicamente que, de manera preliminar y con base en los primeros peritajes, no se descarta que se trate de agresiones dirigidas contra objetivos específicos y que ambos eventos estén conectados.

Las investigaciones continúan para determinar el móvil de los ataques y dar con los responsables.

