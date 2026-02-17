Vinculan a proceso a Anthony Fran “N” agresor de perro “Lobito”; lo tiró por escaleras de más de 10 metros

| Uno TV | Tlalnepantla de Baz

GENERANDO AUDIO...

Vinculado a proceso por maltrato animal. Foto: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que obtuvo la vinculación a proceso contra Anthony Fran “N”, investigado por el delito de maltrato animal en el municipio de Naucalpan de Juárez contra el perro “Lobito”.

De acuerdo con la indagatoria, los hechos ocurrieron el 21 de enero de 2026 en la colonia San Lorenzo Totolinga, donde un canino llamado “Lobito” se encontraba afuera de un domicilio.

Cómo ocurrió la agresión

Según la investigación ministerial, al lugar llegó otro perro de raza pitbull, propiedad del imputado, iniciándose una pelea entre ambos animales.

Posteriormente, el sujeto presuntamente: pateó al perro “Lobito”, lo cargó y lo arrojó desde unas escaleras de aproximadamente 10 metros de altura.

El animal sufrió diversas lesiones. Los hechos fueron videograbados y difundidos en redes sociales, lo que permitió iniciar la carpeta de investigación.

Detención y proceso penal

Tras reunir pruebas, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada el 12 de febrero por agentes de la Fiscalía mexiquense y la Guardia Civil municipal.

El imputado, Anthony Fran “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en Tlalnepantla de Baz, donde quedó a disposición de un juez.

La autoridad judicial determinó:

Vinculación a proceso

Medida cautelar de prisión preventiva

Un mes para el cierre de investigación complementaria

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento