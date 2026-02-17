Amplían plazo para pagar tenencia 2026 en Edomex: Todo sobre la nueva fecha límite

| Uno TV | Estado de México

Foto: Cuartoscuro

El Gobierno del Estado de México (Edomex) amplió hasta el 6 de abril la fecha límite para pagar el refrendo y acceder al subsidio de la tenencia de este 2026.

Actualmente, el Edomex mantiene un subsidio del 100% en la tenencia a las personas que paguen el refrendo de su control vehicular este 2026. La fecha límite es el 6 de abril, según la Secretaría de Hacienda.

Por ello, las personas que no quieran pagar la tenencia 2026 de su auto en Edomex deben cumplir con el refrendo antes de esa fecha.

Asimismo, esta fecha límite significa una ampliación de tiempo con respecto a años anteriores. Durante el 2025, el control vehicular debía pagarse antes del 31 de marzo para acceder al subsidio de la tenencia.

¿En qué casos no procede el subsidio de tenencia?

Por otra parte, en Edomex, las personas no podrán acceder al subsidio de la tenencia de este 2026 en los siguientes casos:

Si tiene vehículos provenientes de otras entidades

No cumplieron con reemplacamiento (solo para placas anteriores al 2020)

Tienen adeudos de tenencia, control vehicular o uso de vehículos

Ante alguna irregularidad o falsedad de datos o documentación

Vehículos propiedad del gobierno federal, estatal, municipal, u organismos auxiliares o autónomos

Requisitos para pagar el refrendo y acceder al subsidio de tenencia

Para trámite en línea

Número de placa

Número de Serie (VIN)

RFC del propietario

Correo electrónico

En ventanilla

Identificación oficial vigente

Tarjeta de circulación vigente

Comprobante de domicilio reciente

Comprobante de pago previo (si estás aclarando adeudos)

Factura o carta factura (si hay inconsistencias de datos)

Requisitos para pagar tenencia (si no aplica subsidio)

Igualmente, para pagar la tenencia requieres la siguiente información de tu auto:

Tarjeta de circulación vigente

Número de placa

Número de Serie (VIN)

En casos especiales como cambio de propietario, regulación, adeudos o errores en padrón durante la tenencia, el Gobierno de Edomex pide:

Factura o documento que acredite propiedad

Comprobante de domicilio

Identificación oficial

Tarjeta de circulación

Paso a paso el pago de refrendo y tenencia en Edomex este 2026

Entra al portal oficial Elige el trámite a realizar (pago de refrendo o tenencia) Captura datos del vehículo Verifica el monto a pagar Genera y descarga línea de captura Paga a través del método seleccionado Guarda tu comprobante de pago y recibo oficial digital. Es tu constancia legal de que cumpliste con el trámite.

¿Qué es la tenencia y el refrendo?

La tenencia es el impuesto sobre tenencia o uso de vehículo. Es decir, un pago por el simple hecho de ser propietario de una moto, auto, unidad pesada o similar.

En consecuencia, están obligadas a pagar tenencia vehicular las personas físicas y jurídicas colectivas que tengan auto particular, de carga y motocicleta, entre otros similares.

En cambio, el refrendo o control vehicular es el pago de un derecho anual para renovar placas; mantener activo el registro vehicular y actualizar los datos del padrón, según la entidad.

