Multas en Edomex ya no son fijas: así se calculan con UMAs . Foto: Cuartoscuro

Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México (Edomex), ninguna multa tiene un costo único predeterminado. Las sanciones ahora se calculan en rangos de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el cual elimina los montos fijos por infracciones y establece rangos calculados con base en la UMA, cuyo valor vigente en 2025 es de 113.14 pesos.

Multas por UMAs en el Estado de México

El reglamento establece tres niveles principales de multas para las infracciones más comunes:

Multa mínima: Aplica a conductores sin infracciones previas. Se fija en 16 UMA , equivalente a aproximadamente mil 810.24 pesos .

Aplica a conductores sin infracciones previas. Se fija en , equivalente a aproximadamente . Multa media: Para automovilistas con dos o tres infracciones acumuladas. Corresponde a 18 UMA , es decir, 2 mil 036.52 pesos .

Para automovilistas con dos o tres infracciones acumuladas. Corresponde a , es decir, . Multa máxima: Para quienes registren cuatro o más infracciones. Se sanciona con 20 UMA, lo que equivale a 2 mil 262.8 pesos.

El uso del teléfono celular mientras se conduce se sanciona dentro de este rango, con multas de entre 16 y 20 UMA.

Infracciones comunes y su sanción con UMA

Conductas como estacionarse en línea amarilla, obstruir cocheras, hacer doble fila, invadir banquetas o apartar lugares con objetos ya no generan multas fijas como en esquemas anteriores. Estas infracciones ahora se sancionan con rangos de 10 a 15 UMA, lo que representa entre mil 131 y mil 697 pesos, según el historial del infractor.

Faltas mecánicas y cinturón de seguridad

El Reglamento de Tránsito del Estado de México contempla sanciones de 10 a 20 UMA para infracciones relacionadas con el estado mecánico del vehículo, como circular sin luces, con parabrisas que limite la visibilidad, sin espejos o con llantas en mal estado. Transportar a menores de 12 años en el asiento delantero o no usar cinturón de seguridad se castiga con 3 a 5 UMA, equivalentes a 339 a 565 pesos.

Multas más altas en Edomex

Las sanciones más altas corresponden a conductas consideradas de mayor riesgo, como agresiones a agentes de tránsito o a otros usuarios de la vía, con multas de 30 a 40 UMAs, y a faltas del transporte público por subir o bajar pasaje en sitios no autorizados, que alcanzan de 5 mil 657 a 11 mil 314 pesos.

