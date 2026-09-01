Imágenes: intensa granizada pinta de blanco La Marquesa, en Edomex

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La Marquesa se pinta de blanco tras intensa granizada. Foto: Carlos Vera

Una intensa lluvia acompañada de granizo se registró esta tarde en la autopista México-Toluca, a la altura de La Marquesa, Estado de México, donde se reportó acumulación de hielo y encharcamientos que complicaron la circulación.

La afectación se presenta en ambos sentidos de la vialidad, por lo que autoridades de Protección Civil exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por la zona.

Así la carretera México-Toluca, tras la fuerte lluvia con granizo. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/FnivXm4XAt — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 1, 2026

Granizada afecta la autopista México-Toluca

La tormenta registrada en La Marquesa dejó una importante acumulación de granizo sobre la cinta asfáltica, además de zonas con encharcamientos que dificultan el tránsito vehicular.

La presencia de hielo sobre la carretera representa una condición adicional para los automovilistas, por lo que se recomienda reducir la velocidad y conducir con precaución.

⚠️⛈️INTENSA TORMENTA CON GRANIZO en la México-Toluca hace unos minutos, ocasionó zonas inundadas en la autopista sobre La Marquesa y sectores cercanos, además de granizo acumulado

Video 1/sep/2026⬇️



🔴En #CDMX llueve muy fuerte en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco‼️ pic.twitter.com/N1mYhUhdpT — MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) September 1, 2026

La afectación se extiende en ambos sentidos de la autopista México-Toluca, una de las principales vías de conexión entre el Estado de México y la Ciudad de México.

En imágenes y videos compartidos desde la zona se observa la acumulación de granizo sobre distintos puntos de la carretera, así como en los alrededores de la zona comercial de La Marquesa.

#Reportando 🧊 | ¿Países Bajos? ¡No! Así quedó La Marquesa, en #Ocoyoacac. ⚠️



⛈️🔴 Tras la breve pero fuerte tormenta acompañada de granizo de esta tarde, la zona lució un paisaje invernal por la acumulación de hielo sobre el paisaje.



📷: NODO Información. pic.twitter.com/bJPgzYfpfS — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 1, 2026

La lluvia hizo de las suyas en en La Marquesa

Después de la caída de granizo, la lluvia continúa en distintos puntos de La Marquesa, por lo que las condiciones de circulación pueden mantenerse complicadas durante la tarde.

🚨 #Alerta | Una fuerte #granizada y #lluvia sorprendió a los habitantes, encargados de establecimientos y conductores de La Marquesa, en la #México–#Toluca, sitio que esta tarde se cubrió de una capa blanca. La circulación es complicada en ambos sentidos📢 pic.twitter.com/P1VkdnWXX4 — Conexión H (@h_conexion) September 1, 2026

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes se mantiene el pronóstico de lluvia en la zona de La Marquesa durante diferentes periodos de la tarde, con algunos intervalos en los que las precipitaciones podrían disminuir.

Ante la continuidad de las condiciones meteorológicas, los conductores deben considerar posibles reducciones en la visibilidad, pavimento mojado y acumulación de agua o granizo.

La Marquesa se pinta de blanco tras intensa granizada. Foto: Carlos Vera

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