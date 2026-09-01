Caso Doña Carlota en Edomex: juez revoca a defensor privado y ordena designar públicos 

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Juez revoca defensa privada en caso de Doña Carlota Foto: Cuartoscuro

Este día se llevó a cabo la continuación de la audiencia en la etapa intermedia del proceso por el delito de homicidio contra Doña Carlota “N” y sus hijos, Mariana “N” y Santiago “N”, en Chalco, Estado de México (Edomex); sin embargo, la defensa privada de los presuntos invasores, quienes figuran como víctimas, no se presentó, por lo que el juez ordenó su sustitución por un defensor público y fijó una nueva fecha para continuar con la audiencia.

¿Por qué revocaron al defensor privado en el caso de Doña Carlota?

A los pocos minutos de reanudarse la audiencia, el juzgador ordenó que fuera un defensor público el que interviniera y tomara conocimiento del caso, por lo que de ahora en adelante representará a las víctimas.

Tras el ordenamiento judicial, se dio por concluida la audiencia y se fijó una nueva fecha para la continuación de la audiencia inicial en la etapa intermedia.

¿Cuándo será la próxima audiencia de Doña Carlota?

Será el próximo 17 de septiembre cuando se reanude la audiencia y la defensa de Carlota buscará que el juzgador reclasifique el delito de homicidio clasificado a homicidio por legítima defensa.

Carlota permanece en su domicilio con arraigo domiciliario.

Se manifiestan en apoyo a Doña Carlota

Mientras se celebraba la audiencia, a las afueras un grupo de personas se manifestaban en apoyo a la llamada “abuelita Justiciera”

Arturo Santana Alfaro, hijo de Doña Carlota, mencionó:

“Fue una audiencia rápida a efecto de revocar al defensor o asesor de corte privado de la supuesta víctima que ha faltado por tercera o cuarta ocasión a las audiencias y por ende el juez de la causa, el juez nombra a un asesor de corte público para que asista a la víctima en este caso el día 17 de septiembre tenemos programada la próxima audiencia”.

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