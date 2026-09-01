¿Se te pasó el reemplacamiento en Edomex? Esto debes hacer a partir de hoy y ésta es la multa

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Deberás pagar multa por no reemplacar en Edomex. Fotos: Cuartoscuro

El plazo general para realizar el reemplacamiento en el Estado de México (Edomex) terminó este lunes 31 de agosto para los vehículos cuyas placas fueron expedidas en 2021 y tenían vigencia hasta esa fecha, así como para los automóviles con placas de 2020 o anteriores que no renovaron durante 2025.

A partir de este martes 1 de septiembre, quienes tengan pendiente la renovación deben regularizar su situación y evitar circular con placas vencidas, pues el Gobierno mexiquense advierte que hacerlo puede generar sanciones, retiro de placas y envío del vehículo al depósito.

¿Qué debe hacer el conductor que no reemplacó en Edomex?

Si no realizaste el trámite durante el periodo establecido, lo primero es regularizar el vehículo y hacer el trámite extemporáneo de reemplacamiento a través de los canales oficiales del Edomex.

Antes de circular, también conviene revisar la vigencia específica de las placas en el Portal de Servicios al Contribuyente, pues la autoridad establece que la vigencia es de cinco años contados desde la fecha de expedición.

Existe una excepción importante para algunas placas expedidas en 2021. Las que fueron emitidas entre septiembre y diciembre de ese año conservan la vigencia que aparece en la tarjeta de circulación.

En esos casos, la renovación debe efectuarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que termine su vigencia, aunque también podían renovarse anticipadamente durante el programa de 2026.

Para quienes ya tienen las placas vencidas, la recomendación es no utilizar el automóvil para desplazamientos cotidianos hasta conocer su situación y realizar la regularización correspondiente.

¿Cuál es la multa por no reemplacar en Edomex?

El propio programa oficial de reemplacamiento Edomex establece que quienes no realicen la renovación pueden hacerse acreedores a una multa.

La sanción económica que se establece es de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Así, la multa señalada por el Gobierno mexiquense por no portar placas vigentes puede alcanzar 2 mil 346.20 pesos durante 2026.

Esta cantidad corresponde a la referencia de 20 UMA establecida en el programa de canje de placas; cualquier otro concepto, adeudo o infracción que pudiera generarse debe revisarse de manera independiente.

¿Qué consecuencias hay por no haber hecho el reemplacamiento?

No renovar las placas no solamente implica la posibilidad de recibir una multa. El Gobierno del Edomex señala otras consecuencias para quienes circulen sin placas vigentes:

Retiro de las placas de circulación

Remisión del vehículo al depósito vehicular más cercano

Sanciones de tránsito y administrativas por circular con placas que ya no tienen vigencia

El vehículo no podrá realizar la verificación mientras se encuentre sin placas vigentes

Por ello, mantener las placas vencidas puede generar costos adicionales, además de impedir que el propietario complete otros trámites relacionados con el vehículo.

¿Quiénes debían reemplacar en 2026?

El programa estuvo dirigido principalmente a dos grupos de vehículos.

El primero corresponde a los automóviles de servicio particular con placas expedidas en 2021

El segundo incluye a los vehículos con placas de 2020 y años anteriores que no realizaron su renovación durante 2025

Para las placas de 2021, el calendario se organizó según el último número de la matrícula: terminaciones 1 y 2 en abril; 3 y 4 en mayo; 5 y 6 en junio; 7 y 8 en julio; y 9 y 0 en agosto.

La regla publicada por la Secretaría de Finanzas establece que las placas expedidas entre enero y agosto de 2021 tenían vigencia hasta el 31 de agosto de 2026, mientras que las emitidas de septiembre a diciembre conservan la fecha de vencimiento indicada en su tarjeta de circulación.

¿Cómo saber si tus placas todavía están vigentes?

Los propietarios pueden consultar la vigencia directamente en el Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex.

La autoridad señala que la vigencia de las placas es de cinco años a partir de su fecha de expedición y que esta información también puede consultarse mediante la tarjeta de circulación.

Esta consulta es especialmente importante para quienes tienen placas expedidas durante los últimos meses de 2021, ya que no necesariamente vencieron el 31 de agosto.

Si la tarjeta establece una fecha posterior, deberá respetarse ese periodo y posteriormente realizar la renovación dentro del plazo correspondiente.

¿Todavía puedo obtener los beneficios del reemplacamiento 2026?

Los beneficios fiscales asociados al programa tenían una vigencia establecida hasta el 31 de agosto de 2026.

Para las placas expedidas en 2021, el Gobierno mexiquense contempló la condonación de determinados adeudos de tenencia, refrendo y accesorios, siempre que se cumplieran las condiciones establecidas y el trámite se realizara dentro del periodo de vigencia.

¿Dónde consultar y hacer el trámite?

Los trámites de control vehicular del Edomex se encuentran disponibles mediante el Portal de Servicios al Contribuyente, donde también pueden consultarse las opciones relacionadas con la renovación de placas.

La autoridad recomienda utilizar exclusivamente sus canales oficiales y evitar enlaces enviados por mensajes o redes sociales que prometan descuentos o pagos de infracciones.

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