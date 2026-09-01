Caos vehicular en la México-Querétaro tras volcadura de pipa de agua

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Volcadura de pipa provoca caos en la México-Querétaro. Foto: Fernando Cruz

Severo caos vehicular el que se registra esta mañana en la autopista México-Querétaro debido a la volcadura de una pipa en el perímetro de Tepotzotlán, al norte del Estado de México (Edomex).

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 45 de la autopista en dirección a la Ciudad de México (CDMX), justo a unos metros de la caseta de Tepotzotlán.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoQuerétaro, km 45, dirección CDMX. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) September 1, 2026

¿Por qué se volcó la pipa?

La pesada unidad que transportaba más de 10 mil litros de agua circulaba en aparente exceso de velocidad cuando el operador perdió el control y terminó por salirse de la cinta asfáltica volcando sobre la cuneta del camellón.

El conductor resultó herido con lesiones que no requirieron traslado hospitalario.

A la zona acudieron servicios de emergencia quienes atendieron al conductor, quien informó que se estaba quedando dormido por lo que terminó ocasionando el accidente.

En el sitio trabaja personal de CAPUFE quienes laboran para retirar la pesada unidad.

Así está el tránsito en la zona

Derivado de este incidente, se han cerrados dos de los tres carriles de la autopista generando severo caos vial.

Los servicios de emergencia trabajan para retirar la pipa de agua de la importante vialidad.

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