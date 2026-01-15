Requisitos para obtener los hologramas “0” y “00” en el Edomex en 2026

GENERANDO AUDIO...

Autos circulando en el Edomex. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno del Estado de México (Edomex) modificó, mediante una fe de erratas, los requisitos para obtener las calcomanías “0” y “00”, esto debido a un error en la publicación del “Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2026”, difundida originalmente el 31 de diciembre de 2025.

¿Qué vehículos pueden obtener la calcomanía “00” en el Edomex?

La vigencia de la calcomanía “00” es de dos años a partir de la fecha de emisión. Los vehículos emplacados en el Estado de México pueden obtener esta constancia hasta en 3 ocasiones, dependiendo si cumple estos requisitos:

Otorgamiento por 1 ocasión

Cualquier vehículo nuevo que utiliza como medio de propulsión gasolina, diésel o de tecnología híbrida MHEV.

Otorgamiento por 2 ocasiones

Vehículos nuevos que utilizan como medio de propulsión gasolina, cumplen con los niveles máximos de emisiones contaminantes de la certificación Tier II Bin 5 o equivalentes y cuentan con un rendimiento combinado de combustible de 16 km/L o superior.

Otorgamiento por 3 ocasiones

Vehículos nuevos que utilizan como medio de propulsión gasolina y cumplen con los niveles máximos de emisiones contaminantes de la certificación Tier III Bin 160 o equivalentes.

Estos vehículos pueden tramitar la calcomanía “0” en el Estado de México

La vigencia de la calcomanía “0” en el Edomex es de seis meses a partir de la fecha de emisión. Estos son los vehículos que la pueden tramitar:

Vehículos ligeros de año modelo 2006 y posteriores , que utilicen gasolina , Gas (Natural de origen o Licuado de Petróleo), que cuenten co n Sistema de Control de Emisiones Contaminantes y cumplan con los Criterios de Aprobación OBD.

, , Gas (Natural de origen o Licuado de Petróleo), que cuenten co y cumplan con los Criterios de Aprobación OBD. Vehículos híbridos MHEV que no cumplan con el rendimiento establecido para obtener la calcomanía “00” .

MHEV que no cumplan con el rendimiento establecido para obtener la . Vehículos diésel año 2012 y posteriores, cuyos niveles de emisiones no rebasen en la prueba de opacidad 1.0 m-1 de coeficiente de absorción de luz como resultado de la prueba.

y posteriores, cuyos niveles de emisiones no rebasen en la prueba de de coeficiente de absorción de luz como resultado de la prueba. Vehículos emplacados en el Estado de México, año modelo 2006 y posteriores que cuenten con sistemas de conversión secuencial de quinta generación de gasolina a Gas (Natural o Licuado de Petróleo), que no rebasen los límites máximos permisibles.

¿Cuánto cuestan los hologramas en Edomex en 2026?

Con el valor actual de la UMA en 113.14 pesos, los costos para el primer semestre de 2026 quedan de la siguiente manera:

Holograma 00: 10.20 UMA, equivalente a 1,154 pesos

10.20 UMA, equivalente a Holograma 0: 5.20 UMA, equivalente a 588.32 pesos

5.20 UMA, equivalente a Holograma 1: 4 UMA, equivalente a 452.56 pesos

4 UMA, equivalente a Holograma 2: 4 UMA, equivalente a 452.56 pesos

Recuerda que a partir del 1 de febrero, la UMA tendrá un valor de 117.31 pesos, por lo que aumentará el costo de los hologramas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento