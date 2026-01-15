Erick Antonio tenía historial de violencia, lo buscan por el doble feminicidio en Cuautitlán

GENERANDO AUDIO...

El doble feminicidio en Cuautitlán, por el que es buscado Erick Antonio “N”, reveló que el principal sospechoso contaba con antecedentes de violencia familiar, de acuerdo con información proporcionada públicamente por testigos y personas que conocían a la familia de las hoy fallecidas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene activa la investigación y la orden de aprehensión contra el hombre, señalado por el asesinato de su esposa y su suegra al interior de una vivienda ubicada en el poblado de San Francisco Cascantitla.

Las víctimas fueron identificadas como Cindy “N”, de 25 años de edad, y su madre Teresita de Jesús, de 52 años. Ambas mujeres fueron localizadas sin vida dentro del domicilio familiar, junto con el cadáver de un perrito de raza Chihuahua. De acuerdo con las primeras indagatorias, las causas de muerte estarían relacionadas con golpes contundentes en la cabeza, presuntamente provocados con un objeto como un martillo o mazo.

Doble feminicidio en Cuautitlán y antecedentes de violencia

Las investigaciones de la Fiscalía estatal establecen que Erick Antonio “N” ya había sido señalado anteriormente por ejercer violencia doméstica. Entre los antecedentes documentados se encuentra una denuncia por presuntamente haber fracturado el fémur del hijo de Cindy, un menor de 6 años de edad, durante un episodio previo de agresión.

Este historial habría llevado a Cindy a abandonar su domicilio en Tultepec y trasladarse junto con sus dos hijos, Camila de 3 años y su otro hijo de 6, al hogar de su madre en Cuautitlán, con el objetivo de proteger su integridad ante los episodios constantes de violencia. Sin embargo, el agresor acudió posteriormente a ese inmueble, donde ocurrieron los hechos que hoy se investigan como doble feminicidio.

Condición de vulnerabilidad de las víctimas

La madre de Cindy abuela de Camila, Teresita de Jesús se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que padecía diabetes crónica degenerativa, condición que derivó en la amputación de ambas piernas, por lo que, la mujer utilizaba una silla de ruedas de manera permanente y requería cuidados constantes.

Los cuerpos fueron localizados por un familiar que acudió al domicilio tras no lograr establecer contacto con las víctimas. Cindy fue hallada en la sala del inmueble, mientras que su madre fue encontrada en una de las habitaciones. En el mismo espacio se localizó el cuerpo sin vida del animal de compañía.

FGJEM mantiene búsqueda de Erick Antonio “N”

Tras el hallazgo, la Fiscalía mexiquense inició una carpeta de investigación por el doble feminicidio ocurrido en Cuautitlán y activó los protocolos de búsqueda para localizar a Erick Antonio “N”, quien permanece prófugo. Las autoridades no han informado públicamente sobre su paradero, pero confirmaron que existen líneas de investigación activas para lograr su captura.

La FGJEM reiteró que cualquier información que contribuya a la localización del presunto responsable se puede aportar de manera confidencial a las autoridades ministeriales.

