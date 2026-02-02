Localizan a Alejandra Rojas, coordinadora de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo
Movimiento Ciudadano dio a conocer que ya localizaron a Alejandra Rojas, coordinadora de su partido político en el municipio de Jilotzingo, en el Estado de México, luego de que se diera a conocer su desaparición junto a su primo Noé Jacob Pérez Rojas.
Ambos fueron hallados esta mañana en el paraje conocido como La Rosa en Jilotzingo. Tanto Alejandra como Noé caminaban desorientados. Ya están con sus seres queridos.
Al momento no se ha informado si fueron víctimas de algún hecho delictivo.
Ya localizaron a Alejandra Rojas de Movimiento Ciudadano
Fue a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que Movimiento Ciudadano Estado de México dio a conocer que ya localizaron a Alejandra Rojas, quien se desempeña como coordinadora de su organización política en el municipio de Jilotzingo.
“Gracias a toda la familia naranja y ciudadanía en general que se sumó a esta búsqueda, compartiendo y solidarizándose. ¡MUCHAS GRACIAS!”, escribió Movimiento Ciudadano Estado de México en una publicación de Facebook, en la cual también se puede ver la foto de Alejandra Rojas y de su familiar, con quien desapareció.
Fiscalía del Estado de México activó protocolo por su desaparición
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, reportaron como desaparecida Alejandra Rojas Báez desde el pasado viernes 30 de enero de 2026, por lo que activaron el Protocolo Alba para localizarla.
Según su ficha de búsqueda oficial, fue vista por última vez en el fraccionamiento Residencial Privanza, dentro del conjunto habitacional Jardines de Bella Vista, en el municipio de Tlalnepantla de Baz. El reporte formal de desaparición fue presentado ante las autoridades el 31 de enero.
Además, se señaló que no estaba sola, que había desaparecido junto a un familiar, identificado como Noé Jacob Pérez Rojas, y que los dos viajaban en un vehículo con placas LZV-4347.
Por ahora, no se ha dado mayor información sobre la localización de Alejandra Rojas y de su familiar, tal como dónde fueron ubicados o cuál es su estado de salud.
