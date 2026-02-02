Localizan a Alejandra Rojas, coordinadora de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo

| 13:30 | Fernando Cruz - Erick Ponce Dimas | Uno TV
Localizan a Alejandra Rojas.
Localizan a Alejandra Rojas. Foto: Movimiento Ciudadano Estado de México

Movimiento Ciudadano dio a conocer que ya localizaron a Alejandra Rojas, coordinadora de su partido político en el municipio de Jilotzingo, en el Estado de México, luego de que se diera a conocer su desaparición junto a su primo Noé Jacob Pérez Rojas.

Ambos fueron hallados esta mañana en el paraje conocido como La Rosa en Jilotzingo. Tanto Alejandra como Noé caminaban desorientados. Ya están con sus seres queridos.

Al momento no se ha informado si fueron víctimas de algún hecho delictivo.

Ya localizaron a Alejandra Rojas de Movimiento Ciudadano

Fue a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que Movimiento Ciudadano Estado de México dio a conocer que ya localizaron a Alejandra Rojas, quien se desempeña como coordinadora de su organización política en el municipio de Jilotzingo.

“Gracias a toda la familia naranja y ciudadanía en general que se sumó a esta búsqueda, compartiendo y solidarizándose. ¡MUCHAS GRACIAS!”, escribió Movimiento Ciudadano Estado de México en una publicación de Facebook, en la cual también se puede ver la foto de Alejandra Rojas y de su familiar, con quien desapareció.

Fiscalía del Estado de México activó protocolo por su desaparición

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, reportaron como desaparecida Alejandra Rojas Báez desde el pasado viernes 30 de enero de 2026, por lo que activaron el Protocolo Alba para localizarla.

Según su ficha de búsqueda oficial, fue vista por última vez en el fraccionamiento Residencial Privanza, dentro del conjunto habitacional Jardines de Bella Vista, en el municipio de Tlalnepantla de Baz. El reporte formal de desaparición fue presentado ante las autoridades el 31 de enero.

Además, se señaló que no estaba sola, que había desaparecido junto a un familiar, identificado como Noé Jacob Pérez Rojas, y que los dos viajaban en un vehículo con placas LZV-4347.

Por ahora, no se ha dado mayor información sobre la localización de Alejandra Rojas y de su familiar, tal como dónde fueron ubicados o cuál es su estado de salud.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Desaparece Alejandra Rojas, coordinadora de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo

Estado de México

Desaparece Alejandra Rojas, coordinadora de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo

Caen 11 criminales violentos en Edomex por 16 homicidios; hay policías entre ellos

Estado de México

Caen 11 criminales violentos en Edomex por 16 homicidios; hay policías entre ellos

Licencia para transporte público en Edomex ahora durará el doble

Estado de México

Licencia para transporte público en Edomex ahora durará el doble

Mujeres con Bienestar 2026 Edomex: fechas de pago en febrero

Estado de México

Mujeres con Bienestar 2026 Edomex: fechas de pago en febrero

Etiquetas: ,